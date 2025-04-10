Лиховидов, який є власником та гравцем одеського клубу Реал Фарма побив власний рекорд у матчі 13-го туру групи А Другої ліги, вийшовши на поле в поєдинку проти Самбір-Нива-2 (0:2).

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На момент гри Миколі Лиховидову було 59 років, 2 місяців та 15 днів, що є рекордом для українського професійного футболу. Цікаво, що у вересні 2024 року у матчі проти Самбір-Нива-2 рекордсмен забив гол з пенальті та став найстаршим автором забитого м'яча в історії України, президент Реал Фарми забив у віці 58 років та 219 днів.

До слова, ​світовим рекордменом, як найстарший професійний гравець є єгиптянин Еззельдін Бахадер, який у 2020 році зіграв за свою команду у віці 74 років та 125 днів.

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