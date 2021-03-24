"Ми не збираємося робити нічого божевільного, ситуація далека від ідеальної. У нас є переговори, але поки нічого не вирішено. У Тайсона є контракт з Шахтарем, але між ним і клубом склалася непроста ситуація. Ми повинні почекати, щоб побачити розвиток подій.

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Ми встановили, що запропонована Тайсону сума не буде перевищувати 650 тисяч реалів (99 тисяч євро). Це хороша зарплатня, але далека від того, що він заробляє зараз (250 тисяч на місяць за неофіційними даними). Ми знаємо, що він хоче повернутися в Інтер, і я вже сказав, що з грішми проблем не буде", – цитує Барселуша Goal.

Нагадаємо, Шахтар перевів Тайсона в дубль через відмову виходити на заміну. Влітку контракт бразильця завершується, тому його можна забрати вільним агентом.

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