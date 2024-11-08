"Ліга чемпіонів є важливим змаганням. Але цей турнір потрібен як тренувальний майданчик для резервних гравців. Я підтримую ротацію футболістів у матчі проти Арсенала.

Інтер – Арсенал – 1:0 – відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Це допомагає тренувати наш менталітет. У таких іграх багато футболістів отримують необхідний досвід, який допоможе нам у майбутньому", – сказав Маротта у коментарі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Інтер мінімально переміг Арсенал у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів – вирішальний гол у ворота "канонірів" забив Хакан Чалханоглу. У турнірній таблиці міланці йдуть п'ятими, поступаючись Бресту, Монако та Спортінгу за додатковими показниками. Лідирує Ліверпуль з 12 балами.

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