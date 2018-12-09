Президент Інгульця Поворознюк: Напевно, наше поле буде першим у світі з такою системою підігріву

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про новий стадіон, який будується для його команди

"Якщо все буде добре, і ми вийдемо в УПЛ, то на наступний рік проблем не буде зі стадіоном. І з атестацією тим більше, тому що ми консультуємося. Майже раз на тиждень проходить оперативна нарада на стадіоні, всі проектанти з'їжджаються.

Для мене є одна проблема – не доведи господь, мені хоч один скаже, що ми не за критеріями ФІФА це зробили. Я хочу це зробити раз і навіки.

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Напевно, це буде перше поле в Україні і, можливо, в світі. Я такого ще не чув, але ми хочемо зробити підігрів поля методом теплих полів. Буде економія електроенергії. Найголовніше, що ми розіб'ємо ці два поля по 850 кВт на котли, деревину, вугілля, таким способом будемо обігрівати поля.

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Ми зможемо цілу зиму тримати поле на мінімальному підігріві, поле ніколи замерзати не буде. Я вникав в усі ці технології. Коли обігрів включають за 10 днів до матчу, то з поля потім просто роблять кашу. У нас воно буде постійно підігріте і не замерзне", – сказав Поворознюк клубному каналу Інгульця на Ютубі.