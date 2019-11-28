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Президент Інгульця Поворознюк: Дають гравцям мільйон, лише б обіграли нас

09:55 407 Читать на русском
Президент Інгульця Поворознюк: Дають гравцям мільйон, лише б обіграли нас
Олександр Поворознюк / Фото з відкритих джерел

Президент Інгульця Олександр Поворознюк гордий тим, що його команду бояться і намагаються різними методами налаштувати своїх гравців на самовіддане протистояння.

"На нас, як на фіналіста Кубка України, всі налаштовуються в чемпіонаті. Проти Інгульця виходять, як на останній рішучий бій. Навіть президенти заходять в роздягальню і дають своїм гравцям мільйон, аби обіграти Інгулець.

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При цьому неважливо, на якому місці команда. Це приємно, що нас чи то бояться, чи то поважають. Дружу з президентом Руха Григорієм Козловським. Навіть він 300 чи 500 тисяч дав гравцям за нічию з Інгульцем. Ми такі подразники, на нас налаштовуються. Але нам це подвійно приємно, що нас трохи бояться", – сказав Поворознюк офіційному Youtube-каналу Інгульця.

До слова, минулого сезону Інгулець сенсаційно дійшов до фіналу Кубка України, де у вирішальному матчі поступився донецькому Шахтарю (0:4).

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