Президент Інгульця підтвердив, що його команді пропонували грати в УПЛ

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, чому не захотів зайняти місце Полтави в УПЛ.

На жаль, команда не виконала завдання на сезон, адже хотілося вийти в Прем’єр-Лігу. Вважаю, що Інгулець в минулому чемпіонаті зробив величезний крок вперед у своєму розвитку. Ми поставили самі перед собою амбітну мету і намагатимемося зробити все необхідне для здійснення своєї мрії.

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В минулому сезоні лише я один говорив про Прем’єр-Лігу, а зараз і футболісти живуть цим, адже відчули в собі сили боротися за найвищі місця. Головне, що команда в нас конкурентоспроможна. Вважаю, що хлопці достойні того, щоб грати в Прем’єр-Лізі.

Чи пропонували після зняття Полтави зайти в УПЛ? Так, пропонували. Але мій клуб ніколи не вийде до УПЛ так, як це зробив Верес. Ми потрапимо туди тільки за спортивним принципом. Хто б мені, що не пропонував, але я цього робити не буду", – цитує Поворознюка офіційний сайт Інгульця.