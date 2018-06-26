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Президент Інгульця підтвердив, що його команді пропонували грати в УПЛ

07:59 8 Читать на русском
Президент Інгульця підтвердив, що його команді пропонували грати в УПЛ
Олександр Поворознюк / соцмережі

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, чому не захотів зайняти місце Полтави в УПЛ.

На жаль, команда не виконала завдання на сезон, адже хотілося вийти в Прем’єр-Лігу. Вважаю, що Інгулець в минулому чемпіонаті зробив величезний крок вперед у своєму розвитку. Ми поставили самі перед собою амбітну мету і намагатимемося зробити все необхідне для здійснення своєї мрії.

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В минулому сезоні лише я один говорив про Прем’єр-Лігу, а зараз і футболісти живуть цим, адже відчули в собі сили боротися за найвищі місця. Головне, що команда в нас конкурентоспроможна. Вважаю, що хлопці достойні того, щоб грати в Прем’єр-Лізі.

Чи пропонували після зняття Полтави зайти в УПЛ? Так, пропонували. Але мій клуб ніколи не вийде до УПЛ так, як це зробив Верес. Ми потрапимо туди тільки за спортивним принципом. Хто б мені, що не пропонував, але я цього робити не буду", – цитує Поворознюка офіційний сайт Інгульця.

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Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк
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