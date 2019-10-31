toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ДИНАМО - ШАХТАР КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Президент Інгульця виділив команду, з якою не хотів би зустрітись в 1/4 Кубка України

20:39 1143 Читать на русском
Президент Інгульця виділив команду, з якою не хотів би зустрітись в 1/4 Кубка України
Інгулець – СК Дніпро-1 – 2:1 / Фото з відкритих джерел

Одіозний президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк поділився враженнями від виходу команди у чвертьфінал Кубка України.

 

"Оскільки ми переважали нашого останнього опонента, СК Дніпро-1, за кількістю створених моментів та забили на один м’яч більше, то нашу перемогу слід визнати закономірною. Я не приховую, що цього сезону для нас головне – здобути путівку до Прем’єр-ліги, але тепер, пробившись до чвертьфіналу Кубка України, ми намагатимемося протриматися в турнірі якомога довше. Боротьба на кілька фронтів нас не лякає, оскільки в Інгульця є два рівноцінні склади і кожен гравець рветься в бій.

Тренер Інгульця Лавриненко: Після перемоги над СК Дніпро-1 отримали преміальні від президента

Кого б я хотів бачити суперником у чвертьфіналі? Динамо або Олександрію, бо саме в таких протистояннях переконуєшся, чого насправді варта твоя команда. А от із ким би не хотів, щоб Інгулець зустрівся, так це з Альянсом. І не тому, що довелося б грати на чужому полі, просто в мене з керівництвом цього футбольного клубу вже давно склалися дружні відносини", – розповів Поворознюк офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, у матчі 1/8 Кубка України першоліговий Ігнулець вибив з турніру СК Дніпро-1.

Кубок України: Олександрія вибила Зорю в серії пенальті та інші результати 1/8 фіналу

blog_ava
Хто може завадити Динамо взяти Кубок, або Згадуючи Роберто Карлоса, Роналду і суддю: соцмережі про бій з Шахтарем в 1/8
14:45
13380
Теги
Кубок України Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Інгулець - СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
42
хв
Мілан
22:00
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук