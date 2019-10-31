Президент Інгульця виділив команду, з якою не хотів би зустрітись в 1/4 Кубка України

Одіозний президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк поділився враженнями від виходу команди у чвертьфінал Кубка України.

"Оскільки ми переважали нашого останнього опонента, СК Дніпро-1, за кількістю створених моментів та забили на один м’яч більше, то нашу перемогу слід визнати закономірною. Я не приховую, що цього сезону для нас головне – здобути путівку до Прем’єр-ліги, але тепер, пробившись до чвертьфіналу Кубка України, ми намагатимемося протриматися в турнірі якомога довше. Боротьба на кілька фронтів нас не лякає, оскільки в Інгульця є два рівноцінні склади і кожен гравець рветься в бій.

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Кого б я хотів бачити суперником у чвертьфіналі? Динамо або Олександрію, бо саме в таких протистояннях переконуєшся, чого насправді варта твоя команда. А от із ким би не хотів, щоб Інгулець зустрівся, так це з Альянсом. І не тому, що довелося б грати на чужому полі, просто в мене з керівництвом цього футбольного клубу вже давно склалися дружні відносини", – розповів Поворознюк офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, у матчі 1/8 Кубка України першоліговий Ігнулець вибив з турніру СК Дніпро-1.

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