Президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович – найбільш футбольний політик ЧС-2018: історія, яка все пояснює

Політики, в тому числі і глави держав – часті гості не лише на матчах чемпіонату світу-2018, а на будь-якій спортивній і не тільки події. Проте чи не найяскравішою серед усього політичного бомонду Мундіалю є президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович. "Футбол 24" пояснює, чому.

Президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович вже запам'яталась вболівальникам своїм вчинком в 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Данії. Нагадаємо, політик не лише прибула на матч звичайним рейсом разом із простими вболівальниками, а й переглядала матч не у віп-ложі стадіону, а на звичайній трибуні.

Хорватія – Данія: президент балканців переглядала матч на трибунах як звичайний вболівальник

50-річна Грабар-Китарович є президентом Хорватії з 2015 року, ставши першою жінкою-президентом в історії країни. До того політик очолювала Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції.

Проте жінка не забуває свого походження. Вона народилась у простій сім'ї та мріяла про кар'єру стюардеси, а футбол обожнювала ще з дитинства. Цікаво, що Грабар-Китарович відвідує не лише футбольні матчі, а й баскетбольні та волейбольні поєдинки.

#ubojubojzanarodsvoj ️ Допис, поширений Kolinda Grabar-Kitarović (@predsjednicarh) 1 Лип 2018 р. о 10:59 PDT

Вже відомо, що президент Хорватії не буде присутня у віп-ложі під час матчу своїх співвітчизників проти Росії в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу. Грабар-Китарович знову підтримуватиме Хорватію на звичайному місці стадіону. Як зазначила сама очільник Хорватії після матчу з Данією, дрес-код віп-ложі не дозволив би їй підтримувати команду у футболці збірної.

Ще більшої популярності Грабар-Китарович додав її візит у роздягальню команди після того поєдинку, де політик, наче давні друзі, тепло обіймалась з гравцями та тренерами збірної Хорватії.

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"Дрес-код в VIP-зоні, де зазвичай прийняті довгі сукні, не дозволив би перебувати там в такому вбранні. На жаль, Модріч не зміг реалізувати пенальті в кінці, але воротар нашої збірної проявив себе в серії 11-метрових, став героєм матчу і допоміг команді вийти в 1/4 фіналу. Побачимося з командою Росії в Сочі, нехай переможе сильніший", – цитує Грабар-Китарович Championat.

Після цих слів вже відомо, де саме буде президент Хорватїі під час поєдинку проти Росії – звісно, ж, на трибунах стадіону Фішт у Сочі поруч із звичайними фанатами. Хорвати можуть пишатись не лише своєю збірною, а й своїм президентом.