Президент Гірника-Спорт звинуватив Мазяра у організації договірних матчів – тренер вже покинув команду

Президент клубу Першої ліги Петро Каплун висунув серйозні звинувачення на адресу колишнього тренера Гірника-Спорт Володимира Мазяра.

"Я дивився матч проти Металіста 1925 з трибуни. У першому таймі харків'ян взагалі не було видно. Другий тайм – пішли на відбій, пішли незрозумілі заміни, все зруйнувалось, опорна зона зруйнована. А з Агробізнесом взагалі грали лише п'ять хвилин, просто "розставили булки".

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Я не знаю, Мазяр там клянеться всіми своїми дітьми, а я кажу – не можна дітьми клястись. Поки є сумніви і поки ми їх не розвіємо, то вони залишаться. Можливо, звернемося до органів, але який сенс? Добре, що на наші матчі не було ставок, а то б ще сказали, що граємо на контору.

Я питаю гравців – що там було? Ну, дадуть їм по 10 тисяч гривень, що, життя на цьому закінчується, що далі будуть робити? Воно ж обов'язково "випливе", особливо в Україні, всі все знатимуть, але з часом", – заявив Каплун у коментарі Профутбол.

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Нагадаємо, кількома днями раніше Мазяр покинув Гірник-Спорт і підписав контракт з Львовом.