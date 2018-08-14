Президент Генка Кронен: Ми рішуче налаштовані зберегти Маліновського в клубі

Президент Генка Петер Кронен прокоментував успіхи українського півзахисника Руслана Маліновського в бельгійському клубі.

"У Генка особливо гарний початок сезону. Ми взяли 7 з 9 можливих очок в чемпіонаті Бельгії і можемо подякувати Маліновському за це.

Він уже забив у кожній грі цього сезону. Багато вболівальників побоюються, що Руслан покине команду.

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Однак у Генка немає наміру відпускати українця. Насправді клуб хоче зберегти його", – цитує Кронена видання voetbalprimeur.

У півзахисника чинний контракт до літа 2021. У цьому сезоні він вже забив п'ять м'ячів і віддав дві гольові передачі в п'яти матчах.

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