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Президент Генка Кронен: Ми рішуче налаштовані зберегти Маліновського в клубі

00:22 431 Читать на русском
Президент Генка Кронен: Ми рішуче налаштовані зберегти Маліновського в клубі
Руслан Маліновський (в центрі) / Фото ФК Генк

Президент Генка Петер Кронен прокоментував успіхи українського півзахисника Руслана Маліновського в бельгійському клубі.

"У Генка особливо гарний початок сезону. Ми взяли 7 з 9 можливих очок в чемпіонаті Бельгії і можемо подякувати Маліновському за це.

Він уже забив у кожній грі цього сезону. Багато вболівальників побоюються, що Руслан покине команду.

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Однак у Генка немає наміру відпускати українця. Насправді клуб хоче зберегти його", – цитує Кронена видання voetbalprimeur.

У півзахисника чинний контракт до літа 2021. У цьому сезоні він вже забив п'ять м'ячів і віддав дві гольові передачі в п'яти матчах.

Наші за кордоном: дебют Ярмоленка, вилучення Шиндера, дубль Олійника, чергові голи Маліновського і Селезньова

Теги
Бельгія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк
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