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Президент Франції попросив вибачення у прем'єр-міністра Албанії за інцидент з гімном

09:55 537 Читать на русском
Президент Франції попросив вибачення у прем'єр-міністра Албанії за інцидент з гімном
Франція – Албанія – 4:1

Лідер Французької Республіки гідно відреагував на курйозну ситуацію з національним гімном перед початком кваліфікаційного матчу відбору Євро-2020 між Францією та Албанією.

8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
 
Соколь Чікаллеші 90’
8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
90’ Соколь Чікаллеші

Президент Франції Еммануель Макрон попросив вибачення у прем'єр-міністра Албанії Еді Рамі за інцидент з гімном перед матчем 5-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020.

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Нагадаємо, співробітники стадіону Стад де Франс замість гімну Албанії включили гімн Андорри. Футболісти збірної Албанії відмовлялися починати матч, поки на арені не пролунав правильний гімн. Згодом диктор стадіону приніс вибачення, але припустився помилки і адресував їх Вірменії.

"Президент Макрон висловив свої щирі вибачення за скандальну помилку Федерації футболу Франції з нашим державним гімном! Назвавши це "неприпустимою помилкою" і оцінивши реакцію наших гравців, він попросив мене опублікувати його вибачення", – написав прем'єр-міністр Албанії у своєму Твіттері.

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Євро-2020 Франція - Албанія Албанія Албанія Франція Франція
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