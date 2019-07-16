Президент Флуміненсе: Є бажання здійснити трансфер Нема, але з Шахтарем важко вести перемовини

Хавбек Шахтаря Веллінгтон Нем вже цього літа може повернутись у Бразилію.

"Веллінгтон Нем? На цей момент немає ніяких зрушень, з Шахтарем дуже важко вести переговори. Якщо це стане можливим, то ми, звичайно ж, здійснимо цей трансфер, адже бажання повернути гравця у нас дійсно є.

Веллінгтон Нем може повернутись у Флуміненсе

Веллінгтон Нем також любить наш клуб. Кожен раз, коли він приїжджає до Бразилії у відпустку, він відвідує нас. Кожен випускник нашої Академії бажає повернутися в клуб", – цитує президента Флуміненсе O Globo.

До слова, у минулому сезоні в активі Веллінгтона Нема 21 матч за Шахтар в усіх турнірах, де хавбек забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

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