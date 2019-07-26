Президент ФК "Десна" висловився з приводу ситуації з ФК "Перемога"

Президент ФК "Десна" Володимир Левін оприлюднив своє бачення ситуації, що склалася навколо ФК "Перемога".

Так, пан Володимир зауважив, що інформація, раніше оприлюднена керівництвом ФК "Перемога", частково не відповідає дійсності. А ім’я пана Левіна та імідж ФК "Денса" цинічно використовується управлінцями ФК "Перемога" для виправдання неправомірних дій клубу та нехтування діючими футбольними правилами ФІФА, УЄФА та УАФ.

Зі свого боку акцентую увагу футбольної громадськості на тому, що, ФК "Десна", як учасник Української Прем’єр-ліги і суб’єкт футболу у вирішенні будь-яких футбольних спорів визнає виключно компетенцію органів здійснення футбольного правосуддя. Відтак представники клубу і я в тому числі жодного разу не робили заяв про можливість звернення при виникненні таких спорів до судів загальної юрисдикції з питань, оскільки вони спеціалізуються на кримінальних, господарчих та адміністративних правопорушеннях і ніяк не можуть бути компетентними при вирішенні спортивних питань. Ці питання відносяться до виключної компетенції футбольних органів. Ми жодним чином не підтримуємо та засуджуємо дії та заяви керівництва ФК "Перемога" щодо вирішення футбольних спорів в судах загальної юрисдикції і закликаємо усі футбольні клуби дотримуватися визначених статутними документами ФІФА, УЄФА та УАФ способів захисту своїх прав у спорах, що виникають. Показовим прикладом відданості нашого клубу діючим футбольним нормам може служити ситуація дворічної давнини, коли ФК "Десна" було відмовлено в атестації до УПЛ. Попри таке неприємне для нас рішення, в керівництва клубу не виникало ідеї оскаржувати його в судах загальної юрисдикції, – відзначив Володимир Левін.

Нагадаємо, в середині червня атестаційний комітет УАФ відмовив в атестації у Другу лігу першості України трьом клубам. Це дніпровська: "Перемога", галицькі "Карпати" і київський "Рубікон-Вишневе". Причини – невиконання фінансових критеріїв, а також – невідповідність вимогам спортивної та кадрово-адміністративної інфраструктури.

Дніпряни не змирилися і подали апеляцію в УАФ, але знову отримали відмову. Тоді керівництво аматорського колективу звернулося до суду загальної юрисдикції і Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS).

В результаті суд загальної юрисдикції призупинив рішення УАФ про невидачу атестата "Перемозі" на участь у Другій лізі.

У відповідь УАФ і ПФЛ подали зустрічний позов з метою скасувати дане рішення. Питання в тому, наскільки це нормально - вирішувати подібні питання в загальних судах?

Як аргумент на користь такого варіанту, керівництво "Перемоги" послалося на висловлювання президента чернігівської "Десни" Володимира Левіна. Йдеться про ситуації навколо створення спільного Телепул УПЛ, проект якого чернігівський клуб не підтримує.