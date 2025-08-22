Президент ФІФА Джанні Інфантіно вкотре продемонстрував, що в нього відсутні будь-які моральні принципи.

Російське видання ТАСС повідомило, що колишній гравець Спартака та збірної Росії Олександр Мостовий отримав вітання з днем народження від президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Інфантіно зганьбився заявою про Росію на конгресі УЄФА: "Сподіваюся, скоро ми зможемо повернути їх на територію футболу"

Зазначається, що це перший випадок за кілька років, коли представник російського футболу отримав офіційного листа від Інфантіно.

Нагадаємо, Інфантіно з 2000-го працював в УЄФА, а ФІФА очолив у 2016-му, замінивши Йозефа Блаттера після корупційного скандалу. Репутація нинішнього очільника далека від бездоганної. Не так давно швейцарець хизувався дружбою з диктатором окупантів Путіним. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у висловлюваннях Інфантіно не зникла проросійська риторика.