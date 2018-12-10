Президент Федерації футболу Маріуполя Журавльов закликав ФФУ перевірити Динамо щодо порушення правил ФФП

Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов відправив у ФФУ лист з відповідним проханням.

Василь Журавльов вимагає у Федерації футболу України здійснити перевірку київського Динамо на предмет порушення правил фінансового фейр-плей.

Динамо платить гравцям офіційну зарплату в розмірі менше тисячі доларів на місяць, – ЗМІ

Президент Федерації футболу Маріуполя в листі наголошує, що Шахтар сплатив 30 млн грн військового збору, тоді як Динамо – 830 тисяч.

"Наскільки мені відомо, така різниця зумовлена офшорними схемами фінансування Динамо, власники якого приховують реальні гонорари своїх гравців, декларуючи реальну зарплату на рівні всього 18 тисяч гривень на місяць (що становить приблизно 600 євро), що є абсурдним для клубу рівня Динамо, який щороку бере участь в єврокубках", – вказано у листі Журавльова.