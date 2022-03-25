Очільник італійської федерації Габріеле Гравіна чітко визначився з долею Роберто Манчіні. Тепер все залежатиме від самого наставника "Скуадри Адзурри".

"Сподіваюся, що він залишиться з нами, швидко забуде про виліт і знайде нову енергію. У мене ще є енергія, передам її у розпорядження світу футболу. Я дуже розчарований, мені сумно за всіх наших фанатів. Велика радість минулого літа залишається.

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Ця несподівана поразка справді болюча, вона дає нам зрозуміти, що в італійському футболі потрібно щось міняти. Наприклад, почнімо з того, що з’ясуймо, що ми можемо зробити для багатьох молодих гравців, які не мають можливості виступати у наших лігах, і як ми можемо заповнити цю прогалину.

Палермо, де відбувався матч, був надзвичайним, абсолютно винятковим. Я роками не бачив того, що ми бачили, коли прийшли на стадіон. Ми скоро повернемося, це місто цілком заслуговує приймати національну збірну. Прихильність, яку вони проявляли до гравців, була неоціненною", – цитує Гравіну сайт Федерації футболу Італії.

Зауважимо, через поразку від македонців "Скуадра" вдруге поспіль не поїде на чемпіонат світу, таке в історії збірної трапилось вперше. Востаннє Італія грала на Мундіалі ще у 2014 році у Бразилії.

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