Президент Федерації футболу Іспанії Рубіалес звинувачується у побитті жінки

Гучний скандал розгорівся в іспанській Федерації футболу (RFEF).

Президент RFEF Луїс Рубіалес постане перед судом за нанесення тілесних ушкоджень жінці-архітектору, яка працювала в домі функціонера, повідомляє Las Provincias.

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Події відбувались в 2017 році у Валенсії. Рубіалесу не сподобалось планування, яке жінка зробила у його домі на замовлення. Під час словесної перепалки президент RFEF штовхнув архітектора, через що жінка отримала травми ребер, зап'ястя і шийного відділу хребта.

Прокурор вимагає оштрафувати функціонера на 2,4 тисячі євро. Натомість Рубіалес подав зустрічний позов, де звинувачує жінку у домаганнях.

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