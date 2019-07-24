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Президент Федерації футболу Аргентини виключений з ради КОНМЕБОЛ

11:36 173 Читать на русском
Президент Федерації футболу Аргентини виключений з ради КОНМЕБОЛ
Клаудіо Тапія / Sky Sports

Президент Федерації футболу Аргентини Клаудіо Тапія виключений з ради Конфедерації футболу Південної Америки.

Президент Федерації футболу Аргентини Клаудіо Тапія позбавлений місця у раді КОНМЕБОЛ за критику організації, повідомляє TSN.

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Зазначається, що у відкритому листі він розкритикував керівництво КОНМЕБОЛ, а також Федерацію футболу Бразилії. Після того, як аргентинці програли збірній Бразилії (0:2) у півфіналі турніру він заявив, що збірна Аргентини постраждала від роботи арбітрів і поганої якості полів на Кубку Америки.

Крім того, він звинуватив еквадорського арбітра Родді Самбрано в упередженості через те, що він не користувався VAR у спірних моментах матчу з Бразилією. Тапія заявив, що керівники суддівського департаменту КОНМЕБОЛ повинні нести відповідальність за ті рішення, що були прийняті в тій грі.

У Конфедерації футболу Південної Америки уточнили, що таке рішення прийнято через серйозність звинувачень, висунутих проти організації. КОНМЕБОЛ призначить дату виборів нового представника від Аргентини в раді.

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