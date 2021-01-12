"Інформація про 1,5 млн євро дещо неправдива. Здається, там контракт був на 1 млн 80 тисяч. Інші українські клуби ним не цікавились, оскільки у нас зараз є тільки два клуби, які можуть купити, але у них досить велика кількість гравців. Це Шахтар і Динамо. Всі інші клуби, які можуть здійснити трансфер, – іноземні.

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Переговори велися. Коли нам надійшла пропозиція зробити трансфер Філіппова, ми ухвалили рішення. Хоча ми вважали, що він коштує дорожче як гравець. Але, щоб коштувати дорожче, необхідно, щоб він дав показники в тому клубі, за який він йде грати. Тому ми ухвалили це рішення. Є вікові критерії футболіста, фізичні критерії. Якщо ми не будемо робити трансфер, коли до нас приходять з пропозицією, то ми надалі ліфт у своїй команді зробити не можемо, про нас ніхто не дізнається. А так вже в Європі знають, що є така команда Десна, в якій грають такі футболісти, як Філіппов.

У нас були запити і від італійських клубів. Коли трансферне вікно, люди кажуть, що готові купити, то ми повинні відразу ж сказати, що готові продати. Часу купувати і продавати в футболі немає, є тільки трансферне вікно", – резюмував Левін в інтерв'ю Футбольному формату.

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