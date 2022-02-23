"Бюджет Десни? Це питання зараз не важливе. Поки що ніхто не скаржився. Меценати в особистій розмові пообіцяли, що бюджет цього року не зменшуватиметься. Підвищення рівня зарплат? У Десні з цим усе гаразд. Таке трапляється, бо зайшли дуже платоспроможні клуби, як Металіст та Полісся. Футболісти вже почали забувати, як три роки тому були клуби, котрі взагалі не платили зарплату.

"Україна – моя Батьківщина": Шевченко виступив проти російської агресії щодо нашої країни

На той момент Десна була одним із найбільш платоспроможних клубів. Усі наші футболісти тоді добре заробляли, кожен купив собі машину. Яка зараз ситуація з заборгованностями? Калітвінцев розповів, що клуб виплатив зарплату футболістам за два останні місяці. Він також спілкується з іншими нашими гравцями, тому володіє ситуацією. Виходить, залишилася заборгованість за один місяць – січень", – поділився Левін у інтерв'ю Fanday.

Додамо, що Владислав Калітвінцев вирішив покинути Десну через заборгованість по зарплаті протягом 5 місяців. Десна була проти самовільного відходу гравця, однак на початку лютого Комітет УАФ з питань статусу та трансферів футболістів дозволив Олександрії зареєструвати Калітвінцева як гравця клубу.

Трансфери УПЛ зима-2022: масова міграція з Динамо і Шахтаря в Європу – всі переходи