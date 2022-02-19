"Все залежить лише від погодних умов. Альтернативні варіанти місця проведення матчу ще не розглядаємо, тому наразі момент поле повністю готове.

Десна прийматиме Динамо у Києві на стадіоні імені Лобановського, – ЗМІ

Ми зробили підігрів газону, але він не підключений. Стадіон ім. Ю. Гагаріна є державним, і ми розраховуємо, що це питання має вирішуватися спільними зусиллями. Наразі воно залишається трохи підвішеним.

Справа в тому, що для підключення підігріву необхідно зробити додаткову підстанцію. Якщо ми сьогодні зробимо підключення, то мікрорайон, який розташований поруч, буде відключатися через перевантаження мережі. Якби стадіон був у нашій власності – ми б знайшли можливість для підключення. Футбольний клуб Десна зробив зі свого боку все, що можна", – сказав Левін у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Десна звернулась до киян з пропозицією провести свій домашній матч на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України