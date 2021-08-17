"Чутки про фінансові проблеми Десни? Дана інформація не відповідає дійсності. Гравці отримують заробітну плату відповідно до нашого графіку.

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Чи є загрози для Десни? Я б навіть таке питання не ставив. Десна – це гордість чернігівського краю, наш клуб пройшов непростий шлях в еліту українського футболу і, звичайно, на досягнутому ми зупинятися не збираємося. Попереду тільки нові перемоги, і впевнений, ми привеземо до Чернігова єврокубки", – поділився Левін у коментарі FanDay.

Нагадаємо, влітку з'явилась інформація, що Десна не зможе пройти атестацію УПЛ через фінансові проблеми, проте клуб в підсумку заявився на чемпіонат. Наразі чернігівці є лідерами першості, маючи 12 очок після 4 турів.

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