Президент Десни має намір привезти єврокубки до Чернігова
Президент Десни Володимир Левін прокоментував чутки про фінансові проблеми клубу.
"Чутки про фінансові проблеми Десни? Дана інформація не відповідає дійсності. Гравці отримують заробітну плату відповідно до нашого графіку.
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Чи є загрози для Десни? Я б навіть таке питання не ставив. Десна – це гордість чернігівського краю, наш клуб пройшов непростий шлях в еліту українського футболу і, звичайно, на досягнутому ми зупинятися не збираємося. Попереду тільки нові перемоги, і впевнений, ми привеземо до Чернігова єврокубки", – поділився Левін у коментарі FanDay.
Нагадаємо, влітку з'явилась інформація, що Десна не зможе пройти атестацію УПЛ через фінансові проблеми, проте клуб в підсумку заявився на чемпіонат. Наразі чернігівці є лідерами першості, маючи 12 очок після 4 турів.
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