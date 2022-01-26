"Десна подала документи до палати спорів. Такий же пакет був відправлений до Олександрії та Калітвінцеву. Думаю, найближчим часом буде розгляд цієї ситуації, і гравець повернеться до клубу. Усі можуть зробити якісь технічні помилки. Думаю, це питання вирішиться між клубами. Це не велика проблема.

Десна подала офіційну скаргу на Олександрію через Калітвінцева, – ЗМІ

Більше тут питання до футболіста. Чому він поїхав підписувати контракт з іншою командою, якщо він мав чинну угоду з нами? У нас виплачена заробітна плата за грудень всій команді. Просто люди, виходить, самі не бажають брати гроші. Ми не можемо футболіста силоміць змусити отримати зарплату. Він повинен повернутися до клубу, почати грати та отримати свої гроші", – поділився Левін у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, 29-річний хавбек вирішив припинити співпрацю з Десною через заборгованість по зарплаті, але клуб не пішов назустріч гравцю і відмовився від обопільного розірвання угоди. Як наслідок, Владислав перейшов до Олександрії, з якою зараз тренується, але його не можуть заявити, доки він не розірве контракт з Десною.

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