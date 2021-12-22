"Чи планую припиняти фінансування Десни? Поки що таких планів у нас не було. Плануються зимові збори, скоріш за все, в Туреччині. Юрченко покинув клуб? Якщо цієї інформації немає у нас на сайті, то нема чого коментувати. Якщо щодо Тотовицького ми домовилися полюбовно, то вже за десять хвилин на сайті з'явилася інформація.

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Планую придбати російський Хімкі? Яке відношення до нас має Росія? Я громадянин України, живу в Україні, гроші в мене є в Україні. Про Росію мова не йдеться. Зимове підсилення Десни? Поки що сказати не можу. Селекція займається цим питанням.

Цілі на весінню частину сезону? Увійти до топ-5 чемпіонату України та потрапити до єврокубків. Виплати боргів? У нас є лише технічна заборгованість. Ми кілька разів давали коментарі щодо цього. А технічна заборгованість є у всіх команд, окрім трьох-чотирьох", – розповів Левін у коментарі Fanday.

Зазначимо, що Десна має чималі фінансові проблеми, а однією з причин називають небажання власника клубу інвестувати у чернігівську команду – він всерйоз розглядає можливість придбання російської команди (серед найімовірніших варіантів – підмосковні Хімки).

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