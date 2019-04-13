Президент Челсі озвучив місію Пулішіча в Лондоні

Керівництво лондонського Челсі не приховує, що підписання вінгера дортмундської Борусії Крістіана Пулішіча є, зокрема, і маркетинговим ходом.

"Пулішіч – представницький хлопець. У своїй країні він користується великою популярністю.

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Тому, звісно, я чекатиму його в складі, коли приїдемо цього літа до Сполучених Штатів на товариський турнір. Він, думаю, допоможе нам із залученням американської аудиторії. Ми маємо хороші рейтинги на обох узбережжях, за даними опитувань, але все ще маємо над чим попрацювати", – розповів президент "синіх" Брюс Бак у коментарі AP.

Нагадаємо, Челсі оголосив про підписання Крістіана Пулішіча в січні. Переїзд американця на Стемфорд Брідж відбудеться влітку. Трансфер хавбека коштував лондонцям 60 млн євро.

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