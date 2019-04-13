toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО

Президент Челсі озвучив місію Пулішіча в Лондоні

11:13 11 Читать на русском
Президент Челсі озвучив місію Пулішіча в Лондоні
Крістіан Пулішіч / USA TODAY

Керівництво лондонського Челсі не приховує, що підписання вінгера дортмундської Борусії Крістіана Пулішіча є, зокрема, і маркетинговим ходом.

"Пулішіч – представницький хлопець. У своїй країні він користується великою популярністю.

Ліверпуль – Челсі як відчуття дежавю, дилема Гвардіоли, Ювентус та ПСЖ можуть стати чемпіонами: топ-матчі євровікенду

Тому, звісно, я чекатиму його в складі, коли приїдемо цього літа до Сполучених Штатів на товариський турнір. Він, думаю, допоможе нам із залученням американської аудиторії. Ми маємо хороші рейтинги на обох узбережжях, за даними опитувань, але все ще маємо над чим попрацювати", – розповів президент "синіх" Брюс Бак у коментарі AP.

Нагадаємо, Челсі оголосив про підписання Крістіана Пулішіча в січні. Переїзд американця на Стемфорд Брідж відбудеться влітку. Трансфер хавбека коштував лондонцям 60 млн євро.

Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і Дембеле

Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Челсі Челсі Англія Трансфери Крістіан Пулішіч Крістіан Пулішіч Трансфери Челсі Трансфери Борусії Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
41
хв
Маріуполь
14:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук