Президент Брюгге: Перемога у протистоянні з Динамо стане величезним успіхом для нас

Президент бельгійського клубу Барт Верхег розповів про свої очікування від матчів кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ми хочемо досягти успіху в Лізі чемпіонів. Пріоритетне завдання на наступний місяць – вихід в груповий етап. Я хочу, щоб назва Брюгге мала міжнародне значення.

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У нас новий тренер, гравці і стиль. Тривала трансферна кампанія також ускладнює ситуацію для клубів, які виступають в єврокубках.

Наш суперник у кваліфікації – Динамо, яке незмінно бере участь в Лізі чемпіонів. До того ж команда еволюціонує. Гравці їхньої команди стали чемпіонами світу U-20. У Динамо багато талантів, вони здатні засмутити суперника.

У будь-якому випадку, якщо ми пройдемо Динамо, це буде великим успіхом. Але попереду нас чекатиме зустріч зі ще більш складним суперником. Вихід в Лігу чемпіонів буде дивом", – цитує Верхега Sporza.

Нагадаємо, перший матч між Брюгге та Динамо відбудеться 6 серпня у Бельгії на стадіоні імені Яна Брейделя.

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