Схоже, лише бразильське агентство з нагляду охорони здоров'я (Anvisa) не хотіло дізнатись, чим завершиться зустріч "селесао" та Аргентини в рамках відбору до ЧС-2022.

Матч кваліфікації до ЧС-2022 Бразилія – Аргентина завершився через 5 хвилин після старту через агенство Anvisa, яке вирішило арештувати кількох гравців Аргентини за порушення карантинних законів при в'їзді в країну.

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Президент Бразилії Жаїр Болсонару намагався своїм авторитетом вплинути на відновлення гри та заступитись за футболістів суперника, але дзвінки у місцеву федерацію футболу не дали жодного результату, адже гравці збірної Аргентини вже на той час покинули поле, повідомляє Clarin.

Футболістів затримати не вдалось, а матч так і не був відновлений.

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