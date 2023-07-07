"Він ніколи не був тренером збірної Італії. Чому він не вирішує проблему Італії, яка навіть не грала на останньому чемпіонаті світу?" – заявив президент Бразилії в етері одного з національних телеканалів, приводить слова глави держави Goal.com

Лунін визначився щодо майбутнього в Реалі – Анчелотті довелося змиритися

Нагадаємо, на Мундіаль і Копа Амеріка-2024 збірну Бразилії повинен везти Карло Анчелотті. Президент CBF Еднальдо Родрігес вже повідомив про усну домовленість із зірковим італійцем. Анчелотті відпрацює контракт з Реалом і очолить "канарінью".

Варто зазначити, що до 2024 року виконувати обов'язки головного тренера збірної Бразилії буде коуч Фернандо Дініз.

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