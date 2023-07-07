Президент Бразилії критично відреагував на призначення Анчелотті на пост наставника "селесао"
Італійський фахівець Карло Анчелотті стане наставником збірної Бразиції. Президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва висловився проти цього призначення.
"Він ніколи не був тренером збірної Італії. Чому він не вирішує проблему Італії, яка навіть не грала на останньому чемпіонаті світу?" – заявив президент Бразилії в етері одного з національних телеканалів, приводить слова глави держави Goal.com
Лунін визначився щодо майбутнього в Реалі – Анчелотті довелося змиритися
Нагадаємо, на Мундіаль і Копа Амеріка-2024 збірну Бразилії повинен везти Карло Анчелотті. Президент CBF Еднальдо Родрігес вже повідомив про усну домовленість із зірковим італійцем. Анчелотті відпрацює контракт з Реалом і очолить "канарінью".
Варто зазначити, що до 2024 року виконувати обов'язки головного тренера збірної Бразилії буде коуч Фернандо Дініз.
Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів