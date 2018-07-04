Президент Федерації футболу Білорусі: Футбол – все-таки не жіноча гра, призначення жінок – народжувати

Президент Федерації футболу Білорусі Юрій Вергейчик неоднозначно висловився щодо ролі жінок у футболі.

"Вважаю, що футбол – все-таки не жіночий вид спорту. Призначення жінок – народжувати. А не так працювати і знущатися над організмом. Спорт – це не тільки позитивні емоції, а ще й віддане здоров'я, час. Хочеться, щоб ми для наших улюблених жінок створювали ідеальні умови для життя. Я їх асоціюю з музикою, танцями", – сказав Вергейчик в ефірі каналу Білорусь 5.

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Кілька років тому Вергейчик вже висловлювався подібним чином про жіночий футбол.