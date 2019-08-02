Президент Бешикташа: Прибуття Коноплянки у Туреччину ніяк не пов'язане з переходом у наш клуб

Президент Бешикташа Фікрет Орман відповів на чутки щодо переходу Євгена Коноплянки у його клуб.

"Я також чув, що Коноплянка прибуде у Стамбул сьогодні о 18:30. Я вам чесно зізнаюсь, що згідно з турецькою пресою, цей гравець переходить у наш клуб щоночі.

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Але я чітко можу сказати, що прибуття Коноплянки у Туреччину ніяк не пов'язане з переходом у Бешикташ. Ми займаємось пошуком гравців, але у нас на це є більше місяця, тому ми не поспішаємо", – цитує президента Бешикташа TurksVoetbal.net.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що вінгер збірної України Євген Коноплянка у найближчі два дні стане гравцем Бешикташа.

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