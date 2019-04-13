Президент Бешикташа наклав вето на придбання Коноплянки

Україна — 16:12 275
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Шахтар – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу
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Динамо дотиснуло Маріуполь і продовжило серію перемог до 8-и матчів УПЛУкраїна — 15:50 1428
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Зозуля та Альбасете будуть судитися з політиком, який назвав українця неонацистомІспанія — 15:43 642
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Збірна України 29 травня хоче провести спаринг – суперником стане український клубЗбірна України — 12:30 1362
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"Виявляється, хлопчина має голову на плечах". Іспанський журналіст пояснює, чому Лунін щасливий у ЛеганесіІспанія — 11:52 3431