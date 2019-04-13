Президент Бешикташа наклав вето на придбання Коноплянки

Турецький Бешикташ не збирається купувати Євгена Коноплянку.

Турецький портал Fotospor повідомляє, що менеджер Коноплянки запропонував свої послуги Бешикташу та запевнив, що українець готовий перейти у турецький клуб.

Коноплянка хоче покинути Шальке – він не виправдав очікувань і розчарувався сам

Щоправда, президент "чорних орлів" Фікрет Орман блокує трансфер Коноплянки. Функціонер запрошував українського вінгера вже двічі, але той обирав Севілью та Шальке, Орман вважає, що Коноплянка втратив свій шанс.

Шальке Коноплянки виграв лише 1 матч із останніх 12-ти

В нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Коноплянка зіграв 12 матчів, в яких забив 1 м'яч. Контракт українського півзахисника з Шальке закінчується в червні 2020 року.