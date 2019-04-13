toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЗОРЯ

Президент Бешикташа наклав вето на придбання Коноплянки

15:22 552 Читать на русском
Президент Бешикташа наклав вето на придбання Коноплянки
Євген Коноплянка / Соцмережі

Турецький Бешикташ не збирається купувати Євгена Коноплянку.

Турецький портал Fotospor повідомляє, що менеджер Коноплянки запропонував свої послуги Бешикташу та запевнив, що українець готовий перейти у турецький клуб.

Коноплянка хоче покинути Шальке – він не виправдав очікувань і розчарувався сам

Щоправда, президент "чорних орлів" Фікрет Орман блокує трансфер Коноплянки. Функціонер запрошував українського вінгера вже двічі, але той обирав Севілью та Шальке, Орман вважає, що Коноплянка втратив свій шанс.

Шальке Коноплянки виграв лише 1 матч із останніх 12-ти

В нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Коноплянка зіграв 12 матчів, в яких забив 1 м'яч. Контракт українського півзахисника з Шальке закінчується в червні 2020 року.

Теги
Головне Українці за кордоном Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
хв
РБ Лейпциг
16:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук