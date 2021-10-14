Останнім часом "ротен" приписували інтерес до норвезького бомбардира, а спортивний директор Хасан Саліхаміджич навіть заявив, що у клубі стежать за ним. Втім, Герберт Хайнер розставив усі крапки над "і".

Лєвандовскі розізлили заяви Баварії щодо Холанда – форвард знову думає про відхід

"Питання трансферу Холанда перед Баварією не стоїть. У нас є Роберт Лєвандовскі, який визнаний найкращим футболістом світу і забиває у кожному сезоні більше м'ячів, ніж будь-хто", – коротко резюмував президент мюнхенців у коментарі Suddeutsche Zeitung.

До слова, контракт Роберта з Баварією завершується влітку 2023 року. У поточному сезоні поляк провів 10 матчів, у яких відзначився 13-ма голами й одним асистом. Ерлінг Холанд у восьми зустрічах кампанії 2021/22 забив 11 м'ячів та віддав 4 передачі.

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