Президент Баварії Герберт Хайнер переконаний, що мюнхенський гранд не попрощається цього літа зі своїм бомбардиром Робертом Лєвандовскі.

"У Роберта Лєвандовскі контракт з Баварією до 30 червня 2023 року, і він виконає його", – лаконічно відповів Хайнер на запитання щодо майбутнього форварда.

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Раніше повідомлялось, що поляк начебто не хоче продовжувати угоду, а тому Баварія може погодитись продати його за 35-40 млн євро. У послугах Лєвандовскі зацікавлена Барселона.

Відзначимо, що Роберт провів 45 матчів у складі Баварії у поточному сезоні, у яких забив 49 голів та віддав 7 асистів.

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