Президент Баварії Хьонесс заявив, що хотів би придбати Мбаппе

Президент Баварії Улі Хьонесс вважає, що потрібно інвестувати гроші у молоду команду.

"Я б не роздумуючи купив би Мбаппе, це чудовий гравець. Але у нас немає на нього грошей. В цілому ми вважаємо, що настав час інвестувати наші важко зароблені гроші в нову молоду команду", – цитує Хьонесса Kicker.

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До слова, у поточному сезоні Мбаппе провів за ПСЖ 39 матчів в усіх турнірах, де забив 33 голи та віддав 17 результативних передач. Натомість, Баварія вже оформила 2 літніх трансфери. придбавши Бенжамена Павара за 35 мільйонів євро та Лукаса Ернандеса за 80 мільйонів євро.

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