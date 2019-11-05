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Президент Баварії Хьонесс прокоментував звільнення Ковача

11:18 434 Читать на русском
Президент Баварії Хьонесс прокоментував звільнення Ковача
Ніко Ковач та Улі Хьонесс / Фото ФК Баварія

Президент Баварії Улі Хьонесс заявив, що клуб попрощався з Ніко Ковачем без скандалу та непорозумінь.

"Ми вже все сказали на цю тему. Зараз у нас є три тижні на прийняття рішення. Думаю, ми добре впоралися.

Ковач різко пройшовся по кількох гравцях Баварії перед звільненням

У нас завжди були добрі стосунки з Ковачем, ми прийшли до взаємної угоди. Немає ніякої брудної білизни. Я подзвонив йому сьогодні, все добре. Думаю, він звільнився від величезного тиску.

Тепер нас чекають матчі з Олімпіакосом і Дортмундом. Через три тижні, до матчу з Фортуною, ми вже будемо знати, що робити далі", – цитує Хьонесса Goal.

Тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера мюнхенської команди стане Ганс Флік, який до цього працював асистентом Ковача.

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Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач Баварія Баварія Улі Хьонесс
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