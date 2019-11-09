Президент Барселони зізнався, що клуб вже готується до епохи після Мессі

Президент Барселони Жозеп Бартомеу висловився про майбутнє форварда каталонців Ліонеля Мессі.

"Ми готуємося до епохи після Мессі. У наступні два або три сезони нашим лідером залишиться Лео. Але це правда, що є й інші молоді гравці, які приходять в клуб як з-за кордону, так і з нашої академії. Ми дуже щасливі, тому що ми готуємося до цієї епохи після Мессі.

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Я завжди порівнюю Мессі з Пеле. Бразилець був футболістом одного клубу. Не сумніваюся, що після того, як Мессі завершить свою кар'єру, він залишиться пов'язаним з цим клубом до кінця свого життя.

Контракт Лео Мессі закінчується в 2021 році. Але, без сумніву, при бажанні всіх сторін, якщо Лео відчуває в собі сили і амбіції, цей контракт буде продовжений на невизначений термін", – цитує Бартомеу Sport.es.

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