Президент Барселони озвучив амбітні цілі на сезон

Президент каталонської Барселони Жозеп-Марія Бартомеу розповів, які завдання стоять перед командою у поточному сезоні.

"Ми завжди ставимо за мету виграти чемпіонат. Це турнір, на який ми робимо основну ставку кожного сезону. Вже звикли, що однієї перемоги в чемпіонаті недостатньо, але це все одно найважливіший турнір для нас.

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Ліга чемпіонів – серйозний виклик для Барселони, ми дуже відповідально ставимося до цього турніру. Наше завдання – всі можливі трофеї, секстет (шість титулів за рік – прим.), що одного разу вдалося нам зробити 10 років тому", – сказав Бартомеу в коментарі виданню Mundo Deportivo.

Нагадаємо, у 2009 році Барселона під керівництвом Хосепа Гвардіоли виграла всі 6 турнірів, в яких брала участь: Ла Лігу, Кубок і Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

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