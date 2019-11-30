Президент Барселони назвав найкращого гравця в історії футболу

Президент каталонської Барселони Жозеп-Марія Бартомеу виступив з промовою з нагоди 120-річчя клубу.

"Історія Барселони – це 120 років постійної боротьби. Це 120 років перешкод, які ми подолали, і які весь час зміцнювали нас. Це 120 років успіху і поразок, які зробили нас сильнішими. Засновник Барселони Жоан Гампер був провидцем, в цьому немає жодних сумнівів. Але було складно уявити, що через 120 років Барселона стане найбільшим клубом у світі.

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З Йоханом Кройфом ми почали насолоджуватися успіхом. Але найбільшого прогресу Барселона відчула в роки його тренерства. Кройф створив команду мрії, яка грала по-іншому. Новий стиль почали використовувати наші молодіжні команди. Ця спадщина живе і сьогодні. Це наш стиль гри, наш спосіб мислення. Це те, як ми хочемо грати і змагатися. Це те, як ми хочемо розвивати футболістів.

У нас є привілей, оскільки подібного ніколи не було раніше. З 2003 року, коли Роналдінью підписав контракт, ми знову посміхалися. Потім все змінила поява Ліонеля Мессі. Він найкращий гравець в історії футболу. Він знаменує епоху величезного успіху", – наводить слова Бартомеу видання Sport.es.

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