Енріке Серезо категорично дав зрозуміти, що нападника Манчестер Юнайтед у мадридському клубі не буде.

Кріштіану Роналду в Атлетіко не буде

Очільник "матрацників" натякнув, що Кріштіану Роналду в його клуб не перейде. Про це Серезо дав зрозуміти під час презентації аргентинця Науеля Моліни, який напередодні поповнив лави Атлетіко, перейшовши з Удінезе.

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"Наш менеджмент зумів знайти останню частину команди, якої нам бракувало. Повторюю нашим друзям-журналістам. Атлетіко знайшов останню частину команди, якої нам не вистачало і яку ми шукали", – цитує президента Атлетіко AS.

Ця заява Енріке Серезо, вочевидь, спрямована на спростування чуток про можливе підписання Кріштіану Роналду. Форвард Манчестер Юнайтед, який мріє грати в ЛЧ, був готовий знехтувати своїм реалівським минулим і перейти в команду Дієго Сімеоне. Вочевидь, 37-річному ветерану тепер доведеться шукати інші варіанти.

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