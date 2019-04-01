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Президент Атлетіко Сересо дав остаточно зрозуміти, де Грізманн гратиме в наступному сезоні

22:27 85 Читать на русском
Президент Атлетіко Сересо дав остаточно зрозуміти, де Грізманн гратиме в наступному сезоні
Антуан Грізманн / Фото Hindustan Times

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн може розпаковувати валізи, схоже, переїзд в Барселону скасовується.

"Немає жодних шансів, що Грізманн піде влітку з Атлетіко. Я впевнений на тисячу відсотків, що він залишиться", – цитує президента Атлетіко Енріке Сересо Marca.

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За інформацією багатьох ЗМІ, в послугах Антуана зацікавлена Барселона, а сам француз також не проти перебратись в каталонський клуб і навіть нібито обговорював потенційний перехід із спортивним директором "блаугранас" Еріком Абідалем.

В поточному сезоні Прімери 28-річний Грізманн провів 29 матчів, в яких відзначися 12-ма голами та 9-ма асистами.

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