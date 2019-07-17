toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Президент Атлетіко прокоментував імовірний трансфер Хамеса

10:22 15 Читать на русском
Президент Атлетіко прокоментував імовірний трансфер Хамеса
Хамес Родрігес / Reuters

Енріке Серезо поділився думкою щодо трансферних пріоритетів свого клубу.

Серед трансферних цілей Атлетіко називали і хавбека Реала Хамеса Родрігеса.

Реал роздратований переговорами з Наполі щодо Хамеса

"Хамес? Атлетіко зацікавлений у видатних гравцях, а він є таким. Але придбати його було б проблематично. Чи ведемо ми переговори? Наскільки я знаю, ні, не ведемо. У нас вже є кілька хороших підписань, і ми ведемо переговори для подальшого підсилення команди", – наводить слова Серезо Marca.

Тріпп'єр близький до переходу в Атлетіко

Нагадаємо, на 28-річного колумбійця є ще один серйозний претендент – Наполі.

blog_ava
"Розумів їх в одному", – Вернидуб – про українських гравців, які їдуть у Росію
08:26
1570
Теги
Хамес Родрігес Хамес Родрігес Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Енріке Серезо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
4
хв
Манчестер Сіті
15:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук