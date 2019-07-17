Президент Атлетіко прокоментував імовірний трансфер Хамеса

Енріке Серезо поділився думкою щодо трансферних пріоритетів свого клубу.

Серед трансферних цілей Атлетіко називали і хавбека Реала Хамеса Родрігеса.

Реал роздратований переговорами з Наполі щодо Хамеса

"Хамес? Атлетіко зацікавлений у видатних гравцях, а він є таким. Але придбати його було б проблематично. Чи ведемо ми переговори? Наскільки я знаю, ні, не ведемо. У нас вже є кілька хороших підписань, і ми ведемо переговори для подальшого підсилення команди", – наводить слова Серезо Marca.

Тріпп'єр близький до переходу в Атлетіко

Нагадаємо, на 28-річного колумбійця є ще один серйозний претендент – Наполі.