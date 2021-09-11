"Я б хотів, щоб Кіліан Мбаппе перейшов у Реал. Це було б чудово для іспанського футболу", – цитує Енріке Серезо Sport.es.

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Варто зауважити, що провідні іспанські та французькі медіа одноголосно заявляють, що 22-річний француз стане гравцем "вершкових" наступного року. Сам Кіліан теж чітко переконаний, що хоче продовжити кар'єру у Мадриді.

Нагадаємо, Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. Відтоді форвард встиг провести 175 поєдинків за французький гранд, забивши 135 м'ячів і віддавши 63 асисти.

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