Президент Астани: Матч проти Динамо став найкращим для нашої команди цього сезону

Президент Астани Саян Хамітжанов прокоментував поразку своєї команди київському Динамо у 5 турі Ліги Європи.

"Матч проти київського Динамо, на мій погляд, став найкращою грою Астани в нинішньому сезоні. Команда показала чудовий футбол – яскравий, атакувальний, видовищний.

Динаміка нашої гри, високий темп, швидкий вихід з оборони в атаку – всі ці дії заслуговують найвищих оцінок. Астана створила величезну кількість гольових моментів, але, на жаль, гравців підвела реалізація.

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Так, кияни впевнено провели кінцівку груповій стадії, довівши, що вони – фаворити. Я від щирого серця хочу привітати свого старшого друга, одного з опікунів київського Динамо, Григорія Михайловича Суркіса.

Знаючи, яку увагу приділяє Суркіс рідному клубу і всьому українському футболу, вважаю, що нинішній успіх у Лізі Європи – це нагорода за працю", – цитує Хамітжанова Sports.kz.

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