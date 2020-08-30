"Ліонель, ви в наших серцях, але ми можемо так і не побачити, як ви граєте на нашій землі. Принесіть нам задоволення і завершите кар'єру в Ньюеллс Олд Бойз.

Мессі не прибув на медобстеження Барселони – відхід аргентинця все ближчий

Якщо Мессі не завершить кар'єру в Барселоні, він повинен зробити це в Ньюеллс Олд Бойз", – наводить слова Фернандеса Archyde.

Нагадаємо, Мессі оголосив про бажання покинути Барселону після призначення Рональда Кумана на посаду наставника. Головним претендентом на Ліонеля є Манчестер Сіті.

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