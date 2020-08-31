"Ви в наших серцях, але ми ніколи не бачили, щоб ви грали в нашій країні. Потіште нас – закінчіть кар'єру в Ньюеллс Олд Бойз, вашому рідному клубі.

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Не забуваймо і про Марадону. Велика заслуга Дієго в тому, що він самотужки грав проти всього світу. Я ніколи не бачив такого гравця, як Марадона. Я захоплююся ним, навіть більше, ніж Мессі, якщо чесно. Він був свого роду гладіатором з неймовірною силою", – наводить слова Фернандеса Goal з посиланням на C5N.

Нагадаємо, Мессі перебуває у конфронтації з босами Барси. Ліонель хоче піти з табору каталонців безкоштовно, а "блаугранас" наполягають на клаусулі у 700 млн євро.

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