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Президент Агробізнеса тимчасово відсторонений з посади віце-президента УАФ – його підозрюють у побитті арбітра

21 липня 23:38 - Читать на русском
Президент Агробізнеса тимчасово відсторонений з посади віце-президента УАФ – його підозрюють у побитті арбітра
Олег Собуцький / Фото з відкритих джерел

Президент Агробізнеса Олег Собуцький ризикує втратити свої посади в Українській асоціації футболу.

Виконком УАФ підтримав ініціативу Собуцького щодо тимчасового позбавлення його повноважень.

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"Розглянувши особисту заяву віце-президента УАФ, члена Виконавчого комітету УАФ Олега Собуцького від 17.07.2020, Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення про призупинення його повноважень віце-президента та члена Виконкому УАФ у порядку, передбаченому ст. 29 Статуту УАФ, на період розгляду Комітетом з етики та чесної гри УАФ та органами здійснення футбольного правосуддя ситуації, що склалася після матчу 24-гo туру чемпіонату України серед команд Першої ліги Агробізнес – Минай", – йдеться у заяві на сайті УАФ.

Нагадаємо, після вищезгаданої гри у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр поєдинку. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття причетний і сам Олег Собуцький.

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