"Неймовірні емоції. Я дуже щасливий, що наша команда перемогла клуб світового рівня. Ми всі розуміємо, що таке Шахтар, скільки у них трофеїв.

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Я дуже радий, що у нас є така команда і що наші хлопці показали прекрасну гру. У них вже і ноги зводило, але вони боролися до кінця.

Преміальні, звичайно ж, будуть і я, як завжди, везу їх особисто на автобусі у Волочиськ", – сказав Собуцький у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Агробізнес вибив з Кубка України Шахтар, вирвавши перемогу у екстра-таймі, і зустрінеться у півфіналі турніру з київським Динамо.

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