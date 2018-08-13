Презентація новачків Динамо та прес-конференція Олександра Хацкевича перед матчем зі Славією – онлайн-трансляція

Світ — 15:30 595
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Магічний Хаві організував унікальний рекорд – партнер легенди Барселони забив 7 голів у дербі, а клуб 16 – за 2 матчі
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Коноплянка повернувся у загальну групу ШалькеНімеччина — 15:10 259
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"Підбігаю до Лужного, а він: "Відчепись – там Гусін йде". Ігор Циганик – про "Профутбол", Коломойського і зраду МораєсаІнтерв’ю — 15:00 3782
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Динамо цікавиться скандальним форвардом Вентспілса Акіньємі, – ЗМІУкраїна — 14:30 1954
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