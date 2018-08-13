Презентація новачків Динамо та прес-конференція Олександра Хацкевича перед матчем зі Славією – онлайн-трансляція

Київське Динамо сьогодні офіційно представляє новачків команди – Вітора Буено та Владислава Супрягу.

Сьогодні у конференц-залі тренувальної бази Динамо у Кончі-Заспі відбудеться презентація новачків киян – Вітора Буено та Владислава Супряги.

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Перед цим наставник Динамо Олександр Хацкевич та хтось із гравців команди дадуть прес-конференцію перед матчем-відповіддю третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти празької Славії, який розпочнеться завтра о 19:30.

Онлайн-трансляція розпочалась о 16:00 та доступна у цій же новині.

Нагадаємо, перший матч у Празі завершився внічию 1:1.

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