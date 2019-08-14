Презентація Луніна у Вальядоліді – перші фото українця в новому клубі

Український голкіпер вперше приміряв форму своєї нової команди.

Вальядолід у офіційному твіттері опублікував світлини з презентації Андрія Луніна.

Лунін офіційно став гравцем Вальядоліда

Вчора голкіпер збірної України приєднався до нової команди на правах оренди з мадридського Реала, а сьогодні вже позував перед фотографами з м'ячем в руках. Нагадаємо, Лунін провів сезон 2018/19 в іншому іспанському клубі – Леганесі.

Голкіпер Вальядоліда оцінив можливу конкуренцію з Луніним

Минулий сезон Вальядолід закінчив на 16 сходинці чемпіонату Іспанії.