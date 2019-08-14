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Презентація Луніна у Вальядоліді – перші фото українця в новому клубі

13:56 2279 Читать на русском
Презентація Луніна у Вальядоліді – перші фото українця в новому клубі
Андрій Лунін / Сайт УАФ

Український голкіпер вперше приміряв форму своєї нової команди.

Вальядолід у офіційному твіттері опублікував світлини з презентації Андрія Луніна.

Лунін офіційно став гравцем Вальядоліда

Вчора голкіпер збірної України приєднався до нової команди на правах оренди з мадридського Реала, а сьогодні вже позував перед фотографами з м'ячем в руках. Нагадаємо, Лунін провів сезон 2018/19 в іншому іспанському клубі – Леганесі.

Голкіпер Вальядоліда оцінив можливу конкуренцію з Луніним

Минулий сезон Вальядолід закінчив на 16 сходинці чемпіонату Іспанії.

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Вальядолід Вальядолід Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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