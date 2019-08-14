Презентація Луніна у Вальядоліді – перші фото українця в новому клубі

Ліга чемпіонів — 13:30 7923
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"Динамо привчило мене до невдач". Легендарний "динамівець" – про відставку Хацкевича, слабкий склад і повну зневіру
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Хацкевич і Динамо знову пролетіли повз ЛЧ – хто винен у 3-му поспіль фіаско і чи виправдана відставка?Ліга чемпіонів — 13:11 2368
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"Заср*ли команду далі нікуди", або "Навіть матюкатися не хочеться". Реакція соцмереж на виліт Динамо з Ліги чемпіонівЛіга Європи — 11:01 11516
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Йовіч може покинути Реал – Зідан розчарований грою форвардаІспанія — 09:34 3440
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