toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ШАХТАР

Презентація Луческу в Динамо під загрозою зриву – несподівані обставини

18:41 - Читать на русском
Презентація Луческу в Динамо під загрозою зриву – несподівані обставини
Мірча Луческу / фото з відкритих джерел

Офіційна презентація Мірчі Луческу в статусі головного тренера Динамо може не відбутись у заплановану дату.

Динамо планувало представити Луческу в статусі головного тренера команди, однак в одного з працівників "Динамо-ТВ" виявили коронавірус, повідомляє meta-ratings.

Вукоєвіч узгодив контракт з Динамо, – ЗМІ

Зазначається, що всі співробітники "Динамо-ТВ" відправлені на карантин, тому спілкування Луческу з представниками ЗМІ в прямому ефірі здається неможливим як за медичних, так і з технічних причин. У той же час, від самої презентації румунського фахівця в київському клубі поки що не відмовляються.

Нагадаємо, що призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо викликало неоднозначні емоції у футбольної України, а сам фахівець через це навіть хотів покинути клуб. Офіційна презентація досвідченого румуна в Динамо запланована на 30 липня.

"Міг би не працювати 2 тисячі років": зарплата Луческу в Динамо – змінені цифри в інсайдах румунських ЗМІ

blog_ava
Динамо переглядає гравця збірної Північної Македонії – він вже зіграв у контрольному матчі
16:58
5794
Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Вербіч був прооперований в Німеччині
    Україна — 17:501142 Вербіч був прооперований в Німеччині
22
хв
Колос
19:30
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук