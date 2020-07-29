Презентація Луческу в Динамо під загрозою зриву – несподівані обставини

Офіційна презентація Мірчі Луческу в статусі головного тренера Динамо може не відбутись у заплановану дату.

Динамо планувало представити Луческу в статусі головного тренера команди, однак в одного з працівників "Динамо-ТВ" виявили коронавірус, повідомляє meta-ratings.

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Зазначається, що всі співробітники "Динамо-ТВ" відправлені на карантин, тому спілкування Луческу з представниками ЗМІ в прямому ефірі здається неможливим як за медичних, так і з технічних причин. У той же час, від самої презентації румунського фахівця в київському клубі поки що не відмовляються.

Нагадаємо, що призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо викликало неоднозначні емоції у футбольної України, а сам фахівець через це навіть хотів покинути клуб. Офіційна презентація досвідченого румуна в Динамо запланована на 30 липня.

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